Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2320 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft außerhalb der USA entwickele sich gut, wobei die Region Asien-Pazifik Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Der Neuausrichtungsprozess in den USA habe zudem begonnen, sodass der Fokus nun auf dem Strategie-Update während des Kapitalmarkttages im August liege. Da werde sich zeigen, ob das Vertrauen der Investoren gestärkt werden könne./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
23.20 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.31 £
|
Abst. Kursziel*:
51.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.10%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
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