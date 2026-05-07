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07.05.2026 13:39:05

Diageo Overweight

Diageo
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2320 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft außerhalb der USA entwickele sich gut, wobei die Region Asien-Pazifik Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Der Neuausrichtungsprozess in den USA habe zudem begonnen, sodass der Fokus nun auf dem Strategie-Update während des Kapitalmarkttages im August liege. Da werde sich zeigen, ob das Vertrauen der Investoren gestärkt werden könne./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23.20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.31 £ 		Abst. Kursziel*:
51.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
51.10%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
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