Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagieraufkommen im Mai um 9,1 Prozent

Im Mai wurden 3,03 Millionen Passagiere abgefertigt, wie es am Dienstag von Seiten des Flughafen Zürich hiess. Das waren 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 11,0 Prozent, jene der Umsteigepassagiere um 4,5 Prozent. Der Transferanteil sank auf 26,5 von 27,7 Prozent.

Gestützt wurde das Wachstum auch durch die Lage der Feiertage: Sowohl Auffahrt als auch Pfingsten fielen in diesem Jahr in den Mai. Stark war die Entwicklung vor allem in Europa, wo die Zahl der Passagiere um 12,3 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Rückgang um 1,0 Prozent verzeichnet. Unter den interkontinentalen Regionen sank der Anteil des Nahen Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten, und zwar um 2,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.

Die Zahl der Flugbewegungen erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 25'318 Starts und Landungen. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent, und die Zahl der Passagiere pro Flugbewegung stieg um 3,4 Prozent auf 134,3.

Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten stieg um 8,8 Prozent auf 58,8 Millionen Franken. Airside legten die Erlöse um 14,2 Prozent zu, Landside um 1,2 Prozent. Der Airside-Umsatz pro abfliegendem Passagier erhöhte sich um 4,7 Prozent auf 23,90 Franken.

Kloten (awp)