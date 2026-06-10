Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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10.06.2026 20:41:00
Kontron-Aktie gewinnt: Grossaktionär Ennoconn will Pflichtangebot machen
Der Grossaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen.
Die Kontron-Aktie hatte im Xetra-Haupthandel am Mittwoch bei 22,40 Euro geschlossen. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte der Kurs auf zuletzt 23,22 Euro zu.
LINZ (awp international)
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