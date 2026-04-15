Diageo 15.90 CHF 1.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 1730 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte beim organischen Umsatz ein Minus von 1,9 Prozent ausweisen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei er etwas optimistischer als der Markt./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.