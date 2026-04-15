Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 1800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai geht davon aus, dass die Umsätze des Spirituosenkonzerns im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem zweiten Jahresviertel angezogen haben - auch dank Kalendereffekten. Der weitere Geschäftsverlauf sei allerdings schwer absehbar./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17.17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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03.04.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
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Analysen zu Diageo plc
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