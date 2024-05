NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach der Bekanntgabe des neuen Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Die Personalie dürfte von den Anlegern des Spirituosenkonzerns gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nik Jhangiani komme von Coca-Cola Europacific Partners und könne eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Rendite vorweisen./la/ajx;