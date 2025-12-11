EEII verschiebt Jubin-Frères-Übernahme auf 2026 - Aktie stabil

Die Umsetzung des neuen Transaktionsmodells sowie der Abschluss der Übernahme werden nun bis Ende März 2026 erwartet, wie es in einer EEII -Mitteilung vom Donnerstagnachmittag heisst. Ursprünglich wurde Ende Dezember 2025 angepeilt.

Konkret geht es um zusätzliche Anpassungen in Bezug auf die zweite Tranche als Barkapitalerhöhung. Diese hätten zu einer Verschiebung der Transaktion gegenüber der zuvor angekündigten Terminierung geführt. Um eine ordnungsgemässe Durchführung der Transaktion im Interesse aller beteiligten Parteien zu gewährleisten, wurde das Datum des Abschlusses verschoben, heisst es weiter.

Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter Vorbehalt verschiedener Bedingungen, darunter die Unterzeichnung verbindlicher Verträge, die Bestätigung der Bewertung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie weitere rechtliche und regulatorische Schritte. Dazu gehörten auch die Genehmigung des Börsenzulassungsantrags durch die SIX Exchange Regulation wie auch des Börsenprospekts durch die zuständige Prospektstelle.

cg/tp

Zug (awp)