Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’258 -0.3%  SPI 16’931 -0.3%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’605 -0.5%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’586.4700 -0.4%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 81’291 -0.5%  Dollar 0.8 0.1%  Öl 64.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
KRONES-Aktie dennoch deutlich höher: Solides Quartal - operative Marge bleibt unter Prognosen
IAG-Aktie im Sinkflug: Schwaches US-Geschäft drückt auf die Umsätze
Daimler Truck-Aktie schwächelt: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn
UBS-Aktie verliert: Fonds mit Schulden-Exposition sollen zu First Brands liquidiert werden
Honda-Aktie: Honda kappt Ausblick - Nexperia-Chipmangel im Blick
Suche...

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.64
CHF
-0.38
CHF
-2.11 %
11:36:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 10:09:03

Diageo Hold

Diageo
17.64 CHF -2.11%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1915 auf 1840 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während die Umsätze im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hätten, habe der Spirituosenkonzern die Prognose für das organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr gesenkt, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18.40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.85 £ 		Abst. Kursziel*:
9.20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse