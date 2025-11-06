Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.64CHF
-0.38CHF
-2.11 %
11:36:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 10:09:03
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1915 auf 1840 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während die Umsätze im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hätten, habe der Spirituosenkonzern die Prognose für das organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr gesenkt, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.85 £
|
Abst. Kursziel*:
9.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
