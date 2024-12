NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einem Medienbericht über einen möglichen Verkauf der Wodka-Marke Ciroc auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. In Prozent gemessen könne dieser Schritt das Konzernwachstum etwas steigern, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Über die Wahrscheinlichkeit eines Deals wollte der Experte keine Stellung beziehen./tih/men;