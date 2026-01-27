Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

42.22
CHF
0.66
CHF
1.59 %
27.01.2026
SWX
28.01.2026 07:28:18

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
43.14 CHF 1.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach den Kursanstiegen der europäischen Logistikwerte vor dem Jahreswechsel stehe nun die Berichtssaison im Fokus, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit einer "Schlacht der KI-Strategien" - dieses Thema dürfte in den Unternehmenspräsentationen sowie für die Investoren eine zunehmende Rolle spielen. Schon kommende Woche stünden die Quartalszahlen von DSV und Moller-Maersk auf der Agenda und die von DHL und Kuehne + Nagel Anfang März. Am optimistischsten ist Irving für Kuehne + Nagel. Bei DHL sieht er das Risiko konservativer Jahresziele./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
42.22 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
46.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

