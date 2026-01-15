DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Mittwochabend der Frage, ob "irgendetwas den Bestellrausch der Reedereien bremsen kann". Seine Erwartung, dass Zölle die Beauftragung neuer Schiffe endlich eindämmen würden, werde mit erneuten Rekordaufträgen widerlegt. Die Bedrohung durch ein Überangebot am Containermarkt nehme damit weiter zu./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
47.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.44%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
47.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.53%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:42
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen
