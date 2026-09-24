DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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24.09.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 56,98 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 56,98 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'369 Punkten steht. In der Spitze büsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 56,82 EUR ein. Bei 57,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 457'108 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Bei 58,90 EUR erreichte der Titel am 22.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 3,37 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 37,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. DHL Group (ex Deutsche Post) liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.37 Mrd. EUR – ein Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19.83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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