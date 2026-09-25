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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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25.09.2026 12:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gesucht

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 56,94 EUR.

DHL Group
54.12 CHF 1.17%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 56,94 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'468 Punkten tendiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,24 EUR an. Bei 57,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 311'213 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 37,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 51,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.37 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.10.2027 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Deutsche Post
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