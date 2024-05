NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe im ersten Quartal mit seinem operativen Ergebnis besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, resümierte Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte den Aktien aktuell Auftrieb geben. Der gesamtwirtschaftliche Hintergrund bleibe aber nach wie vor herausfordernd./ck/mis;