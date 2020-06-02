|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 07:14:35
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die künftigen Zollverhältnisse würden klarer, doch die Frage sei nun, wie die Weltwirtschaft darauf reagiere, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit entwickele sich das Frachtvolumen robust./tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 18:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
41.31 €
Abst. Kursziel*:
4.09%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
41.16 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.47%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
19.08.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 letztendlich stärker (finanzen.ch)
19.08.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
19.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
19.08.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
19.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
19.08.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
18.08.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
18.08.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:14
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
