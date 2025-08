NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die gute Kostenkontrolle in der Expressparte und die attraktive Bewertung der Aktien des Logistikkonzerns positiv hervor. Allerdings warte man immer noch auf eine größere Erholung der Nachfrage./rob/la/bek;