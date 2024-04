ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Ein schwaches Express-Geschäft dürfte am Markt hinlänglich bekannt sein und mithin keine Überraschung, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus dürften Aussagen des Logistikdienstleisters zu den Express-Volumina stehen./bek/mis;