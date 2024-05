NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 51 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für den Logistikkonzern vorgenommen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält an seinem Basisszenario fest, dass das erste Quartal einen Tiefpunkt mit Blick auf die Profitabilität markiert habe und sich die Ergebnisse in den kommenden Quartalen nun verbessern dürften./ck/lew;