FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Andy Chu befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den stark schwankenden Sendungsmengen als Folge der US-Zollpolitik, die das operative Ergebnis 2025 um bis zu 200 Millionen Euro schmälern könnten. Diese Information habe die Aktie am Berichtstag von einem Tageshoch deutlich zurückgeworfen, schrieb er./edh/tih;