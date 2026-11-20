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20.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 16:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 7,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 7,98 EUR. Bei 7,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'480'868 Aktien.
Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 71,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,23 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,220 EUR belaufen. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 493.30 Mio. EUR eingefahren.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,730 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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