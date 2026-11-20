Das Papier von DEUTZ legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 7,87 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,98 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,74 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 987'841 Aktien.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 7,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 5,02 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,220 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553.90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 493.30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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