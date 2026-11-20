|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 7,87 EUR.
Das Papier von DEUTZ legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 7,87 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,98 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,74 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 987'841 Aktien.
Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2026 bei 7,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 5,02 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,220 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553.90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 493.30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
DEUTZ-Aktie tiefrot: US-Leerverkäufer zweifelt an Bewertung von FFG
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
16:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
09:48
|Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt (AWP)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
06:48
|Deutz weist Ningi-Bericht zu FFG-Geschäft zurück (AWP)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:09
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.