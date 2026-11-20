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20.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 7,89 EUR.
Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 7,89 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 311'705 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 69,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2026 (7,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 5,20 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,220 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 05.11.2026. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,08 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 553.90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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