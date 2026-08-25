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27.08.2026 11:44:13

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 12 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Beim Motorenhersteller seien eins und eins mehr als zwei, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag. Mit der Übernahme des Rüstungs- und Wehrtechnikherstellers FFG stärke Deutz das Segment Verteidigung erheblich und verringere gleichzeitig die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Die Akquisition sei "ein kluger strategischer Schachzug"./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 11:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 11:25 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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