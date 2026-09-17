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17.09.2026 17:55:40

EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, Kauf

DEUTZ
11.48 CHF 4.57%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.09.2026 / 17:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Melanie
Nachname(n): Freytag

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DEUTZ AG

b) LEI
5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,76 EUR 15.734,88 EUR
11,76 EUR 3.528,00 EUR
11,76 EUR 12.065,76 EUR
11,76 EUR 17.757,60 EUR
11,76 EUR 15.946,56 EUR
11,75 EUR 33.266,70 EUR
11,75 EUR 5.547,02 EUR
11,75 EUR 8.566,94 EUR
11,75 EUR 53.684,12 EUR
11,76 EUR 11.196,84 EUR
11,76 EUR 10.208,94 EUR
11,76 EUR 4.434,50 EUR
11,76 EUR 3.082,02 EUR
11,75 EUR 2.115,87 EUR
11,75 EUR 23.830,96 EUR
11,75 EUR 23.067,17 EUR
11,74 EUR 3.640,34 EUR
11,74 EUR 9.827,52 EUR
11,74 EUR 4.145,01 EUR
11,74 EUR 5.525,74 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,7542 EUR 267.172,4900 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostrasse 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107110  17.09.2026 CET/CEST





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