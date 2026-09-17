DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 12,04 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 12,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 273'595 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,35 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2026. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 10,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,12 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,208 EUR. Am 06.08.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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