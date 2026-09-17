DEUTZ Aktie News: DEUTZ zieht am Nachmittag an

Die DEUTZ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 12,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 12,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,74 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 442'847 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Abschläge von 39,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,208 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 518.10 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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