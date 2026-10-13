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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Stefan Augustin rechnet mit einem stark gestiegenen Auftragseingang, während die Motorenproduktion auf niedrigem Niveau geblieben sein dürfte. Dies schrieb er am Dienstag angesichts der anstehenden Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.