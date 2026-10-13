Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.9%  SPI 19’817 0.8%  Dow 52’248 0.8%  DAX 25’302 0.1%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 6’183 -0.3%  Gold 4’178 0.1%  Bitcoin 69’246 1.6%  Dollar 0.8323 -0.3%  Öl 105.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Citigroup-Aktie gesucht: Wachstum stärker als erwartet
Nestlé-Aktie in Grün: Wasserdeal erhält EU-Genehmigung
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Roche-Aktie gefragt: Stärkung von Pipeline gegen Fettleibigkeit mit Lizenzabkommen
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Suche...
Plus500 Depot

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

9.85
CHF
-0.52
CHF
-4.97 %
14:49:19
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 13:20:35

DEUTZ Buy

DEUTZ
9.99 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Stefan Augustin rechnet mit einem stark gestiegenen Auftragseingang, während die Motorenproduktion auf niedrigem Niveau geblieben sein dürfte. Dies schrieb er am Dienstag angesichts der anstehenden Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.65 € 		Abst. Kursziel*:
78.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.91%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DEUTZ AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DEUTZ AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:20 DEUTZ Buy Warburg Research
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 9.87 -4.78% DEUTZ AG