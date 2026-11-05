Freundlicher Handel: MDAX mittags stärker

Am Donnerstag steht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.01 Prozent im Plus bei 31’494.00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344.186 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.449 Prozent höher bei 31’318.35 Punkten, nach 31’178.27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31’301.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’613.24 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 3.30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’426.98 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 32’426.33 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 29’374.55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.66 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 19.38 Prozent auf 14.60 EUR), Bechtle (+ 7.62 Prozent auf 36.46 EUR), AUTO1 (+ 6.26 Prozent auf 19.68 EUR), Nordex (+ 4.46 Prozent auf 42.66 EUR) und DEUTZ (+ 3.88 Prozent auf 10.05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil RENK (-6.65 Prozent auf 34.65 EUR), Nemetschek SE (-5.88 Prozent auf 71.25 EUR), Siltronic (-4.89 Prozent auf 54.45 EUR), AUMOVIO (-4.73 Prozent auf 32.25 EUR) und AIXTRON SE (-2.24 Prozent auf 31.36 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3’347’545 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.097 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch