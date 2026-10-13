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13.10.2026 12:11:02

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutz vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Motorenbauer stelle sich immer schlanker auf und sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, lobte Pal Skirta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DEUTZ AG Outperform
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DEUTZ AG 		Analyst:
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