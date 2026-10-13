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13.10.2026 12:11:02
DEUTZ Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutz vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Motorenbauer stelle sich immer schlanker auf und sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, lobte Pal Skirta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Outperform
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12.40 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
10.66 €
|
Abst. Kursziel*:
16.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
10.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.10%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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