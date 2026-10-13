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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutz vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Motorenbauer stelle sich immer schlanker auf und sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, lobte Pal Skirta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.