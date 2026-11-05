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05.11.2026 22:22:00
IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist schlägt Erwartungen
IonQ hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Ob der Quantencomputer-Spezialist die Erwartungen erfüllen konnte und wie die Aktie reagierte, zeigt der Quartalsbericht.
IonQ hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Analysten hatten im Vorfeld mit einem kräftigen Umsatzwachstum gerechnet.
Experten waren von einem kräftigen Umsatzsprung von 39,87 auf 141,2 Millionen US-Dollar ausgegangen, tatsächlich erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 173,83 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über den Analystenerwartungen.
Beim Gewinn je Aktie hatten Experten auf einen Verlust von 0,79 US-Dollar gesetzt. Im Vorjahresquartal hatte das Quantentechnologieunternehmen noch einen Verlust von 3,58 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.
Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 1,42 US-Dollar und fiel damit gegenüber der durchschnittlichen Analystenschätzung deutlich höher aus.
An der Börse reagierte die IonQ-Aktie auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit Gewinnen von 2,86 Prozent auf 27,19 US-Dollar.Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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