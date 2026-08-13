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13.08.2026 18:00:04

EQS-News: Deutsche EuroShop mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und bestätigter Prognose

Deutsche Euroshop
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EQS-News: Deutsche Euroshop SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Deutsche EuroShop mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und bestätigter Prognose

13.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche EuroShop mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und bestätigter Prognose

  • Umsatz erhöht sich um 1,5 % auf 133,3 Mio. €
  • Immobilienwerte entwickeln sich leicht positiv
  • Konzernergebnis steigt um 2,0 %
  • Umwandlung in Deutsche EuroShop SE erfolgreich abgeschlossen
  • Jahresprognose 2026 bestätigt

Hamburg, 13. August 2026 – Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat sich im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld operativ gut entwickelt. Die Konsumstimmung blieb verhalten und geopolitische Unsicherheiten prägten die gesamtwirtschaftliche Lage. In diesem Umfeld zeigte sich erneut die Stabilität des Geschäftsmodells und die Attraktivität der Shoppingcenter im Portfolio der Deutsche EuroShop.

"Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt. In einem herausfordernden Konsumumfeld stiegen die Umsätze unserer Mieter und die Vertragsmieten weiter an", erläutert Hans-Peter Kneip, CEO der Deutsche EuroShop. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Die Umsätze der Mieter in den Shoppingcentern stiegen im Berichtszeitraum um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Besucherfrequenz lag dabei um 1,3 % unter dem Vorjahreswert. Die Vermietungsquote blieb auf einem hohen Niveau und belief sich zum Halbjahresende auf 95,4 % nach 95,7 % zum Jahresende 2025.

Der Umsatz des DES-Konzerns erhöhte sich um 1,5 % auf 133,3 Mio. €. Hierzu trugen insbesondere gestiegene Vertragsmieten sowie Abfindungen von Mietern bei. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) erhöhte sich um 1,6 % auf 104,9 Mio. €, während das EBIT um 1,4 % auf 105,4 Mio. € stieg.

Das EBT ohne Bewertungsergebnis ging um 6,3 % auf 70,4 Mio. € zurück. Wesentliche Ursache hierfür war der gestiegene Zinsaufwand, insbesondere im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 begebenen Anleihe. Die Immobilienwerte entwickelten sich im ersten Halbjahr 2026 infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Das Konzernergebnis erhöhte sich dadurch auf 71,2 Mio. € und lag damit 2,0 % über dem Vorjahreswert. Die EPRA Earnings erreichten 0,90 € je Aktie, die Funds from Operations (FFO) 0,92 € je Aktie.

Sehr erfreulich entwickelte sich weiterhin das Main-Taunus-Zentrum. Der im April 2025 eröffnete Food Garden hat sich in seinem ersten Betriebsjahr als starke Bereicherung des Centers etabliert und trägt positiv zur Besucherentwicklung bei. Die jüngste Auszeichnung mit einem DGNB-Zertifikat in Gold bestätigt zugleich den hohen Nachhaltigkeitsstandard des Projekts.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2026 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Beschlussvorschlägen zu. Beschlossen wurden unter anderem eine Dividende von 1,00 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, kurz SE). Mit der Eintragung in das Handelsregister am 31. Juli 2026 wurde die Umwandlung erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft firmiert seitdem als Deutsche EuroShop SE. Die neue Rechtsform trägt der europäischen Ausrichtung des Unternehmens Rechnung. Das Geschäftsmodell, die Börsennotierung und die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre bleiben davon unberührt.

Vor dem Hintergrund der planmässigen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 bestätigt die DES ihre im März veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr:

  • Umsatz: 269 bis 277 Mio. €
  • EBIT: 211 bis 219 Mio. €
  • EBT ohne Bewertungsergebnis: 134 bis 142 Mio. €
  • FFO: 134 bis 142 Mio. € bzw. 1,77 bis 1,87 € je Aktie


Vollständiger Halbjahresfinanzbericht

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/IR
Deutsche EuroShop – The Shopping Center Company

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige börsennotierte Gesellschaft, die ausschliesslich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.


Wesentliche Konzernkennzahlen

in Mio. € 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 +/-
Umsatzerlöse 133,3 131,4 1,5 %
Nettobetriebsergebnis (NOI) 104,9 103,2 1,6 %
EBIT 105,4 103,9 1,4 %
EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 70,4 75,1 -6,3 %
EPRA2 Earnings8 68,0 70,7 -3,8 %
FFO7 69,6 74,4 -6,5 %
Konzernergebnis 71,2 69,8 2,0 %
in € 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 +/-
EPRA2 Earnings je Aktie8 0,90 0,93 -3,2 %
FFO7 je Aktie 0,92 0,98 -6,1 %
Ergebnis je Aktie 0,94 0,92 2,2 %
Gewichtete Anzahl der gewinnberechtigten Stückaktien6 75.743.854 75.743.854 0,0 %
in Mio. € 30.06.2026 31.12.2025 +/-
Eigenkapital3 2.169,2 2.170,1 0,0 %
Verbindlichkeiten 2.439,0 2.433,7 0,2 %
Bilanzsumme 4.608,2 4.603,8 0,1 %
Eigenkapitalquote in %3 47,1 47,1  
LTV-Verhältnis in %4 41,5 41,3  
EPRA2 LTV in %5 43,6 43,4  
Liquide Mittel 371,6 387,4 -4,1 %

1 Inkl. des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt
2 European Public Real Estate Association
3 Inkl. Fremdanteile am Eigenkapital
4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzgl. liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen)
5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.
6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien berücksichtigt in der Vergleichsperiode die erworbenen eigenen Aktien.
7 Aufgrund der erstmaligen Bereinigung der FFO um Einmaleffekte wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. Bei den Einmaleffekten handelt es sich um Aufwendungen aus der Umwandlung der Gesellschaft in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) (Vorjahr: aus der vorzeitigen Ablösung von Zinsswaps im Rahmen der Anpassung der Finanzierungsstruktur des Konzerns).
8 Die EPRA Earnings wurden in Anwendung der aktuellen Fassung der "Best Practice Recommendations" der EPRA erstmalig um Einmaleffekte bereinigt. Dabei handelt es sich um einmalige Aufwendungen aus der Umwandlung in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) (Vorjahr: aus der vorzeitigen Ablösung von Zinsswaps im Rahmen der Anpassung der Finanzierungsstruktur des Konzerns). Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, um die Vergleichbarkeit herzustellen.

13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche EuroShop SE
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 413 579-0
Fax: +49 (0)40 413 579-29
E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de
Internet: www.deutsche-euroshop.de
ISIN: DE0007480204
WKN: 748020
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Y9QTEFHFEKQ736
EQS News ID: 2382494

 
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2382494  13.08.2026 CET/CEST

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