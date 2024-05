NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Börsenbetreiber geringfügig. Er lobte die Aktie als einen "stabilen Compounder" mit einer guten Erfolgsbilanz bei der Suche und Bereitstellung von Wachstum in der gesamten Marktinfrastrukturbranche./ck/he;