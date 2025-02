NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 220 auf 224 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell und seine Prognosen für den Börsenbetreiber an die Zahlen zum Gesamtjahr 2024 an./edh/he;