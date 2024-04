NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 198 auf 193 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz erwartungsgemäßer Zahlen sei die Aktie am Berichtstag unter Druck geraten, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies führe er teilweise auf mangelnde Transparenz für die zukünftige Ertragsentwicklung mit festverzinslichen Derivaten zurück. Diesbezüglich habe es in der Telefonkonferenz viele Fragen gegeben. Die Geschäfte des Börsenbetreibers seien von Qualität, doch die Aktie habe schon viel eingepreist./tih/he;