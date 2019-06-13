Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Börse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum dritten Quartal von 246 auf 244 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte auf der Sparte Investment Management Solutions (IMS) liegen, schrieb Enrico Bolzoni in einem Ausblick am Donnerstag. Investoren suchten Klarheit, inwieweit Künstliche Intelligenz hier für Beeinträchtigung sorgen könnte. Im Blick stünden ferner die strategischen Ziele des Börsenbetreibers für 2026./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
244.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
225.90 €
|
Abst. Kursziel*:
8.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
222.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|13:11
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|142.35
|7.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Porsche vz. Overweight
|13:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|13:33
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|13:31
|
Deutsche Bank AG
ASML NV Buy
|13:30
|
Deutsche Bank AG
flatexDEGIRO Buy
|13:25
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|13:23
|
Deutsche Bank AG
Volkswagen Buy