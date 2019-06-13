Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’655 1.0%  SPI 17’390 0.7%  Dow 46’337 0.2%  DAX 24’193 0.1%  Euro 0.9298 0.2%  EStoxx50 5’639 0.6%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 88’664 0.5%  Dollar 0.7977 0.1%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung steht an - Änderungen beim Optionsprogramm
Trotz Absatzkrise: Analyst sieht grosses Potenzial für die Tesla-Aktie
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Kühne+Nagel-Aktie in Grün: Logistiknetz in Indien wird ausgebaut
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2025 13:11:43

Deutsche Börse Neutral

Deutsche Börse
212.73 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum dritten Quartal von 246 auf 244 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte auf der Sparte Investment Management Solutions (IMS) liegen, schrieb Enrico Bolzoni in einem Ausblick am Donnerstag. Investoren suchten Klarheit, inwieweit Künstliche Intelligenz hier für Beeinträchtigung sorgen könnte. Im Blick stünden ferner die strategischen Ziele des Börsenbetreibers für 2026./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
244.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
225.90 € 		Abst. Kursziel*:
8.01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
222.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:11 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
08.10.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen