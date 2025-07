ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung bei dem Börsenbetreiber liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Werner am Donnerstagabend in einer ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie sollte sich wenig ändern. Nach der jüngsten Kursschwäche könnte die Aktie moderat positiv reagieren./rob/gl/zb;