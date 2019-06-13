Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'653 0.0%  SPI 17'443 0.1%  Dow 46'602 0.0%  DAX 24'722 0.5%  Euro 0.9304 -0.2%  EStoxx50 5'654 0.1%  Gold 4'035 -0.1%  Bitcoin 98'311 -0.6%  Dollar 0.8011 0.4%  Öl 66.0 -0.1% 
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 281 auf 279 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ertragswachstum des Börsenbetreibers im dritten Quartal dürfte sich im Vergleich zu den Vorquartalen auf rund ein Prozent deutlich verlangsamen, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach unten./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
279.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
228.10 € 		Abst. Kursziel*:
22.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
228.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.26%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

