Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Börse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 281 auf 279 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ertragswachstum des Börsenbetreibers im dritten Quartal dürfte sich im Vergleich zu den Vorquartalen auf rund ein Prozent deutlich verlangsamen, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach unten./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
279.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
228.10 €
|
Abst. Kursziel*:
22.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
228.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.26%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:02
|DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:00
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|12:00
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|142.35
|7.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform
|12:07
|
Warburg Research
freenet Buy
|12:04
|
Warburg Research
Südzucker Hold
|12:00
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform
|12:00
|
Warburg Research
Deutsche Börse Hold
|11:23
|
Deutsche Bank AG
ABB Sell
|11:22
|
Deutsche Bank AG
Michelin Buy