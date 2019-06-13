Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für London Stock Exchange und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
291.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
225.80 €
Abst. Kursziel*:
28.88%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
228.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.30%
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
07.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
07.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
07.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
07.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
06.10.25
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
06.10.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
06.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
03.10.25
|Schwacher Handel: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
