Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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Deutsche Beteiligungs Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
30.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.70 €
|
Abst. Kursziel*:
56.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.14%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
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|Baader Bank
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
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|Baader Bank
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
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|06.08.26
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|Baader Bank
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