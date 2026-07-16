Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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Deutsche Beteiligungs Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die angepasste Prognose untermauere ein schwierigeres Umfeld und eine niedrigere Bewertung des Portfolios, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Vorlage endgültiger Geschäftszahlen und weiteren Details zum ersten Halbjahr wollte der Experte seine Schätzungen aber noch nicht anpassen./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
30.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.40 €
|
Abst. Kursziel*:
43.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.92%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
|
12:01
|EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
12:01
|EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Adjusted forecast for the financial year 2026 (EQS Group)
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|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
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22.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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12.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
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