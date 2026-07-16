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Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7

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16.07.2026 15:13:13

Deutsche Beteiligungs Buy

Deutsche Beteiligungs
19.78 CHF -1.65%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die angepasste Prognose untermauere ein schwierigeres Umfeld und eine niedrigere Bewertung des Portfolios, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Vorlage endgültiger Geschäftszahlen und weiteren Details zum ersten Halbjahr wollte der Experte seine Schätzungen aber noch nicht anpassen./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
30.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.40 € 		Abst. Kursziel*:
43.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.92%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
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