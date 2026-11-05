Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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05.11.2026 13:14:29
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs
17.86 CHF 3.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Nettoinventarwert je Aktie der Beteiligungsgesellschaft habe im dritten Quartal eine leichte Verbesserung verzeichnet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe das Unternehmen zudem bestätigt./rob/mf/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.50 €
|
Abst. Kursziel*:
94.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
84.62%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
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07:30
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: High transaction activity, recovery in valuation multiples and forecast confirmed (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Transaktionsdichte, Erholung der Bewertungsmultiplikatoren und bestätigte Prognose (EQS Group)
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15.10.26
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
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14.10.26
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
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12.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX stagniert (finanzen.ch)
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12.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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07.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
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|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
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|28.11.24
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
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