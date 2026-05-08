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Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7

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08.05.2026 13:42:25

Deutsche Beteiligungs Buy

Deutsche Beteiligungs
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 36,80 auf 34,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Werte der Beteiligungen seien im ersten Quartal unter Druck gekommen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Laufe des Jahres sei aber von einer Erholung auszugehen./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.40 € 		Abst. Kursziel*:
35.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.90%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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