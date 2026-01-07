Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 -0.3%  SPI 18’326 -0.1%  Dow 49’288 -0.4%  DAX 25’082 0.8%  Euro 0.9312 0.2%  EStoxx50 5’920 -0.2%  Gold 4’447 -1.1%  Bitcoin 72’790 -2.3%  Dollar 0.7966 0.2%  Öl 60.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882
Top News
Aktien schwächeln: BP und Corteva schmieden Bündnis für Herstellung von Biokraftstoffen
Warner Bros.-Aktie kaum beeindruckt: WBD-Board entscheidet gegen Paramounts Übernahmeangebot
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Alphabet-Aktie in Grün: EU-Entscheidung über Milliarden-Übernahme von Wiz rückt näher
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

30.86
CHF
-0.56
CHF
-1.78 %
15:14:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 14:44:21

Deutsche Bank Overweight

Deutsche Bank
30.86 CHF -1.78%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erträge und Kosten des Geldhauses dürften etwas besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Flora Bocahut in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet sie mit einer positiven Überraschung bei der Ankündigung eines Aktienrückkaufs mit einem prognostizierten Volumen von bis zu einer Milliarde Euro./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.15 € 		Abst. Kursziel*:
17.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.22%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten