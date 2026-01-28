Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
29.01.2026 17:18:47
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
30.17 CHF -1.30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe 2025 alle Ziele erreicht, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Diese hätten die Erwartungen übertroffen./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
32.51 €
Abst. Kursziel*:
19.94%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
32.67 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.38%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
