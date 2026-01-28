Deutsche Bank 30.17 CHF -1.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe 2025 alle Ziele erreicht, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Diese hätten die Erwartungen übertroffen./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.