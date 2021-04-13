Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
38.10 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
17.58 €
Abst. Kursziel*:
116.66%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
18.71 €
Abst. Kursziel aktuell:
103.63%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|124.95
|60.19%
