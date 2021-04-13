Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
124.95CHF
46.95CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
13.11.2025 10:02:25
Delivery Hero Hold
Delivery Hero
18.57 CHF 11.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe ungeachtet regional unterschiedlicher Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen insgesamt die Umsatzerwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo am Donnerstag. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des Wettbewerbsumfelds gerechtfertigt./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Delivery Hero
|
08:44
|Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q (Dow Jones)
|
07:51
|Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt (AWP)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform (EQS Group)
|
12.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
12.11.25
|MDAX aktuell: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
10.11.25