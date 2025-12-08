Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht begründete das niedrigere Kursziel mit Investitionen des Essenslieferanten zur Sicherung von Marktanteilen. Diese zögen niedrigere Schätzungen nach sich, hieß es am Montagabend./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.35 € 		Abst. Kursziel*:
60.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.04%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

