Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht begründete das niedrigere Kursziel mit Investitionen des Essenslieferanten zur Sicherung von Marktanteilen. Diese zögen niedrigere Schätzungen nach sich, hieß es am Montagabend./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



