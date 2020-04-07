Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
69.16CHF
22.02CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
16.09.2025 09:40:52
Delivery Hero Hold
Delivery Hero
25.02 CHF 5.58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Essenslieferdienstes in Südkorea dürften sich weiter erholen, schrieb Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings bleibe ein möglicher Verkauf des Delivery-Anteils der Beteiligungsgesellschaft Prosus eine Belastung für den Aktienkurs./gl/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
26.85 €
Abst. Kursziel*:
11.73%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
26.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.02%
Analyst Name::
Silvia Cuneo
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
