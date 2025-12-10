Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
19.68CHF
-1.17CHF
-5.59 %
10:43:19
SWX
11.12.2025 10:07:04
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
20.24 CHF -2.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" angehoben. Die jüngste Performance der koreanischen Tochter Baemin habe die Aktien des Essenslieferanten deutlich belastet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der längerfristige Trend von Baemin zeige jedoch weiterhin Anzeichen der Besserung./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.39 €
|
Abst. Kursziel*:
49.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.45%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
