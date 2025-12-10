Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.12.2025 10:07:04

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
20.24 CHF -2.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" angehoben. Die jüngste Performance der koreanischen Tochter Baemin habe die Aktien des Essenslieferanten deutlich belastet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der längerfristige Trend von Baemin zeige jedoch weiterhin Anzeichen der Besserung./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.39 € 		Abst. Kursziel*:
49.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.45%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse