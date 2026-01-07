Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|
07.01.2026 16:25:41
Delivery Hero-Aktie im Plus: Verlängerung von CEO- und Vorstandsvertrag - Vorstand erweitert
Delivery Hero hat die Vorstandsverträge von CEO und Mitgründer Niklas Östberg und Chief Operating Officer Pieter-Jan Vandepitte um drei Jahre verlängert.
Mit der Berufung Bruders will der Berliner Lieferkonzern unter anderem den strategische Technologie-Fokus im Konzern stärken. Bruder habe eine einheitliche globale Technologieplattform eingeführt, die Kunden, Partner und Lieferfahrer über alle Geschäftsbereiche und Märkte von Delivery Hero hinweg miteinander verbindet. Ausserdem habe er mit Produkt-Fokussierung und integrierter KI-gestützter Automatisierung eine effiziente Skalierung der operativen Abläufe ermöglicht und zugleich die stark lokalisierte und personalisierte Nutzung für Kunden weltweit sichergestellt.
Die Verträge von CEO Östberg und Vorstand Vandepitte wurden laut Mitteilung um drei Jahre bis Ende April 2029 verlängert, teilte der MDAX-Konzern weiter mit. Sie hätten regulär 2026 geendet. Damit besteht der Vorstand aus CEO Östberg, COO Vandepitte, CFO Marie-Anne Popp und Chief Product Officer Bruder. Popps Vertrag läuft laut Mitteilung bis Ende Januar 2028, Bruders Vorstandsvertrag bis Ende Dezember 2028.Via XETRA gewinnt die Delivery Hero-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 22,93 Euro ab.
DOW JONES
